Тюменцы обсудили развитие медицины и фармацевтики на конференции в Китае

12:54 09 июля 2024
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Делегация тюменского медуниверситета участвует в Международной научной конференции в Гуанчжоу. На ней были представлены инновационные проекты, такие как искусственный интеллект в диагностике рака, новые носители лекарств и нейросети для скрининга заболеваний сердца.

Тюменцы рассказали о своих исследованиях, а также обсудили возможность совместных проектов и обмена студентами. За последние два года более 250 китайских студентов поступили в ТМУ, а еще около 200 обучаются по совместным онлайн-программам с вузом города Шицзячжуан.

 

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