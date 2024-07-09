О технологиях и проектах Сбера на "Иннопроме" рассказывает цифровая Екатерина

На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Главный спикер на стенде Сбера - цифровой аватар Екатерина, которая расскажет гостям о проектах и сервисах компании. И не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени, благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.

Команда СберАналитики приглашает познакомиться с комплексом цифровых услуг, которые помогают бизнесу расширить рынки и построить новые логистические цепочки, сравнить себя с конкурентами, увеличить базу поставщиков и прибыль. Для госсектора представлены аналитические панели, которые помогают оценить уровень турпотока и экономику региона.

Также на стенде партнер Сбера – компания BI.ZONE – представит решение BI.ZONE CyberEdge (SD-WAN). Российская разработка на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивает бесперебойную работу сети и защищенную передачу данных для организаций любого размера, отрасли и географии. Там же BI.ZONE пригласит посетителей принять участие в крупнейшем международном онлайн-тренинге по кибербезопасности для организаций Cyber Polygon, который пройдет онлайн 10-11 сентября.

Кроме того, посетители стенда могут принять участие в социальной акции и сделать пожертвование с помощью сервиса "Оплата улыбкой". Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка: