О технологиях и проектах Сбера на "Иннопроме" рассказывает цифровая Екатерина

На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Главный спикер на стенде Сбера - цифровой аватар Екатерина, которая расскажет гостям о проектах и сервисах компании. И не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени, благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.
Команда СберАналитики приглашает познакомиться с комплексом цифровых услуг, которые помогают бизнесу расширить рынки и построить новые логистические цепочки, сравнить себя с конкурентами, увеличить базу поставщиков и прибыль. Для госсектора представлены аналитические панели, которые помогают оценить уровень турпотока и экономику региона.
Также на стенде партнер Сбера – компания BI.ZONE – представит решение BI.ZONE CyberEdge (SD-WAN). Российская разработка на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивает бесперебойную работу сети и защищенную передачу данных для организаций любого размера, отрасли и географии. Там же BI.ZONE пригласит посетителей принять участие в крупнейшем международном онлайн-тренинге по кибербезопасности для организаций Cyber Polygon, который пройдет онлайн 10-11 сентября.
Кроме того, посетители стенда могут принять участие в социальной акции и сделать пожертвование с помощью сервиса "Оплата улыбкой". Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.
Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:
Обладая огромным опытом, ресурсами и передовой технологической базой, Сбер выступает стратегическим партнером региональной власти и бизнеса во всех ключевых областях. Вместе мы решаем те задачи, от которых зависит развитие территорий, уровень и качество жизни людей. Сегодня на нашем стенде можно познакомиться с масштабными проектами, которые мы успешно реализовали в здравоохранении, образовании, госуправлении, строительстве и других отраслях, увидеть самые современные сервисы, которые уже применяются по всей стране. При создании инновационных решений мы всегда фокусируем внимание на человеке, его ежедневных потребностях, задачах и стремлениях. Используя цифровые технологии и искусственный интеллект, мы в первую очередь думаем о том, чтобы сделать наши продукты полезнее, а жизнь людей — комфортнее.
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