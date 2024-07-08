Делегация Тюменской области проводит встречи на "Иннопроме"

Делегация Тюменской области участвует в международной промышленной выставке "Иннопром", которая стартовала сегодня, 8 июля.

На панельной сессии "Инвестиционный потенциал фармацевтической отрасли. Тренды и перспективы" выступил генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов. Тюменская команда также встретилась с представителями российской компании "Систэм Электрик", которая производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

В августе делегация компании приедет в Тюменскую область для проведения встреч по вопросам развития бизнеса в регионе.

"Иннопром" проходит в Екатеринбурге до 11 июля. На мероприятии представлены экспозиции 11 стран, среди которых Китай, Венгрия и Турция.