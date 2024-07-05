Тюменские подростки на каникулах узнают, как выбирать профессии осознанно

Прошедшая в Тюменской области "Неделя занятости", приуроченная к 80-летию региона, была насыщена событиями. Особый упор был сделан на проведение мероприятий, направленных на организацию летней занятости и профессиональную ориентацию подростков. С целью сформировать у подрастающего поколения осознанный подход к выбору профессии, профконсультанты Кадрового центра "Работа России" отправились к детям, отдыхающим в загородном лагере "Остров детства".

Для ребят специалисты центра подготовили целый набор профориентационных игр, которые направлены на раннюю адаптацию будущих участников рынка труда к его непростым условиям. В игровой форме дети обсудили значимые для них критерии выбора профессии, вступили в дискуссию о том, чем отличаются понятия "профессия", "специальность", "квалификация" и "должность", а также поговорили о разных путях достижения своих карьерных целей.

В рамках приближающегося юбилея Тюменской области особенное внимание детей профконсультанты центра обратили на особенности развития регионального рынка труда. Специалисты отметили профессии, представители которых будут актуальны всегда, а подростки с удивлением для себя узнали о новых перспективных специальностях сити-фермера, оператора медицинских роботов и ГМО-агронома.

"Наша задача – через мир игр помочь подросткам сориентироваться на рынке труда и правильно выбрать свой профессиональный путь. А благодаря тому, что данная акция проводится во время летних каникул, ребята отдыхают с пользой для своего будущего", - отметила профконсультант Кадрового центра "Работа России" Альбина Уразмаметова.

За летние каникулы профориентационные мероприятия пройдут в разных загородных лагерях региона и охватят не менее 400 подростков.