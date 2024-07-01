Приглашения в Тюмень разместили на московских билбордах

10:23 01 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Москве появились рекламные билборды с напоминанием о международной выставке-форуме "Россия" с приглашением после выставки отправиться в Тюменскую область.

"Креатив первым запустил крупнейший российский интернет-магазин. Идея превратилась во флешмоб — ее подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями", - пишет информцентр правительства ТО.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024