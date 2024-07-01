Приглашения в Тюмень разместили на московских билбордах

В Москве появились рекламные билборды с напоминанием о международной выставке-форуме "Россия" с приглашением после выставки отправиться в Тюменскую область.

"Креатив первым запустил крупнейший российский интернет-магазин. Идея превратилась во флешмоб — ее подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями", - пишет информцентр правительства ТО.