Приглашения в Тюмень разместили на московских билбордах

В Москве появились рекламные билборды с напоминанием о международной выставке-форуме "Россия" с приглашением после выставки отправиться в Тюменскую область.
"Креатив первым запустил крупнейший российский интернет-магазин. Идея превратилась во флешмоб — ее подхватили другие компании и начали предлагать на билбордах свои варианты с обращениями", - пишет информцентр правительства ТО.
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