Более 300 компаний будут искать себе сотрудников на ярмарке трудоустройства в Тюменской области

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоится 28 июня с 10:00 до 15:00 во всех городах и районах Тюменской области.

Основными и самыми крупными площадками станут:

Спортивный комплекс "Центральный", г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 60.

ТРЦ "Жемчужина Сибири", г. Тобольск, мкр. 7, стр. 30.

Концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ, г. Ишим, ул. К. Маркса, 1.



Свои вакансии представят более 300 работодателей. У гостей ярмарки будет уникальная возможность пройти экспресс-собеседования у топовых работодателей и получить консультацию по вопросам обучения, трудоустройства и открытия собственного дела.

Консультанты Кадрового центра и Центра "Мой бизнес" помогут спланировать карьеру и сделать первый шаг к открытию собственного дела.

Также в рамках всероссийской ярмарки на площадке СК "Центральный" в Тюмени запланировано проведение деловой части — круглого стола по вопросам трудоустройства участников СВО и членов их семей.

На всех площадках предусмотрены активности, направленные на семейную аудиторию. Образовательные организации проведут профориентационные мастер-классы. Будет организована выставка-продажа продукции общественных организаций инвалидов и учреждений исполнения наказаний, также самозанятых граждан, открывших собственное дело при поддержке органов службы занятости населения.

Но больше всего интерактивов расположится в областном центре на главной площадке в спортивном комплексе "Центральный" (г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 60). Программа здесь. Вся актуальная информация представлена на официальном сайте мероприятия trudvsem72to.ru.

Приглашаем жителей региона посетить ярмарку всей семьей. Там для всех найдутся интересные активности.