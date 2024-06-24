В Заводоуковске достроили водопровод

В микрорайоне "Новый" в Заводоуковске проведено более 8 км водопроводных сетей, они обеспечат централизованным водоснабжением часть микрорайона. Кроме сетей произведен монтаж 87 колодцев. Благодаря этому проекту к хозяйственно-питьевому водопроводу смогут присоединиться 300 домов.

"Централизованный водопровод в микрорайоне "Новый" – масштабный и социально значимый объект для населения. С его вводом в эксплуатацию потребители получат доступ к качественной питьевой воде, что даст дополнительный импульс к развитию территории", - отметила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

При проектировании и строительстве трубопровода учитывались все нормы пожарной безопасности. В частности, был установлен 41 пожарный гидрант. После промывки нового водопровода его подключили к существующим сетям в районе улицы 60 лет Победы. Подрядная организация сейчас занимается восстановлением благоустройства, работы завершат до 10 июля 2024 года.

"Треть городского микрорайона "Новый" не была охвачена централизованным водоснабжением. Люди ждали воду более 5-ти лет. В 2024 году при поддержке правительства Тюменской области и администрации городского округа этот проект успешно реализован. Работы велись ударными темпами и всего за 4 месяца было заново проложено более 8 км водопровода", - уточнили в энергокомпании Суэнко.

Мероприятия по обеспечению жителей микрорайона "Новый" Заводоуковска холодным водоснабжением и источниками наружного противопожарного водоснабжения проведены в рамках договора между СУЭНКО и Администрацией Заводоуковского городского округа. Объем бюджетных инвестиций в строительство объекта составляет 87 млн. руб.