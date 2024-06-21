Движение на улице Рижской в Тюмени перекроют на три недели

В связи с выполнением работ по капитальному ремонту участка тепловой сети с 30 июня по 21 июля будет прекращено движение транспорта по улице Рижской на участке между улицами Парфенова и Пермякова (Малая).
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Схемы объезда: ул. Парфенова, ул. Пермякова.
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