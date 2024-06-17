Девушка из Казахстана решила начать новую жизнь в Тюменской области

Галина Кириллова переехала из Казахстана в село Казанское, а помогла ей в этом программа переселения соотечественников, которая дает уникальную возможность вернуться на Родину, начать новую жизнь и реализовать свои мечты. Тюменская область с ее развитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни и гостеприимным населением станет идеальным местом для каждого, кто решится на этот шаг.

При переезде Галина устроилась социальным педагогом в сельскую школу и теперь утверждает, что ни разу не пожалела о своем решении.

"Жителям Казанского огромное спасибо за теплую встречу. Благодаря помощи сотрудников миграционной службы, департамента труда и занятости населения Тюменской области, а также коллектива школы, где я работаю, адаптация на новом месте прошла легко и безболезненно", - рассказала Галина.

Программа переселения соотечественников в Тюменскую область успешно реализуется с 2013 года. За это время регион принял более трех тысяч переселенцев и членов их семей. Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно заместивших вакансии, длительное время не занятые местным населением. Среди наиболее популярных мест для вселения в 2024 году можно выделить: Ялуторовск, Заводоуковский городской округ, Ишим.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области:

Участники программы получают единовременную финансовую помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. А также на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование.

Для участия в программе необходимо обратиться с заявлением и пакетом документов в один из пунктов приема. Полная информация о программе размещена на сайте "Переселение соотечественников в Тюменскую область". Консультацию можно получить в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 42-60-33, 42-61-26.