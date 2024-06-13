В Тюмени станет больше медленных зон для кикшеринговых электросамокатов

Сто медленных зон и тридцать три зоны запрета для электросамокатов кикшеринга сейчас действуют в Тюмени, а будет еще больше, сообщает Гоавтоинспекция.

В частности, чтобы вынудить ездоков спешиться, на нескольких крупных перекрестках в Тюмени скорость электросамокатов уже ограничена до пяти километров в час. В ближайшее время такие ограничения будут введены на других перекрестках с интенсивным движением и на парковках у крупных торговых центров. Все ограничения направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, отмечают в ГАИ.



Для сообщений о нарушителях на прокатных электросамокатах появился специальный чат-бот на сайте операторов микромобильности.



Автоинспекторы проводят совместные рейды по безопасности электросамокатчиков с представителями администрации города и прокатных организаций. Нарушителей ПДД привлекают к административной ответственности.