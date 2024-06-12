Работодателей с вакансиями ждут на Всероссийской ярмарке трудоустройства

12:02 12 июня 2024
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Тюменских работодателей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства "Работа России. Время возможностей"

Второй этап масштабного кадрового события года состоится 28 июня во всех муниципалитетах Тюменской области.

Прошедший в апреле первый региональный этап собрал на своих площадках более 240 работодателей региона. Вниманию соискателей они представили почти 3200 вакансий. В результате каждый пятый посетитель ярмарки нашел себе работу, а работодатели подходящих специалистов.

Подать заявку для участия в мероприятии можно на сайте. Регистрация открыта до 24 июня. Консультация по телефону +7 (991) 896-05-11.

Теги: трудоустройство
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