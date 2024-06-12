Работодателей с вакансиями ждут на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Тюменских работодателей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Второй этап масштабного кадрового события года состоится 28 июня во всех муниципалитетах Тюменской области.
Прошедший в апреле первый региональный этап собрал на своих площадках более 240 работодателей региона. Вниманию соискателей они представили почти 3200 вакансий. В результате каждый пятый посетитель ярмарки нашел себе работу, а работодатели подходящих специалистов.
Подать заявку для участия в мероприятии можно на сайте. Регистрация открыта до 24 июня. Консультация по телефону +7 (991) 896-05-11.
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