Губернатор поздравил "Стальмост" с покупкой станков лазерной резки металла

В компании "СтальМост" состоялся торжественный запуск двух новых производственных линий, в котором приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, директор департамента инвестиционной политики Анатолий Картухин и глава Тюменского района Ольга Зимина.

Губернатор Александр Моор от имени правительства Тюменской области и лично себя поблагодарил руководство компании за последовательную политику в реализации поставленных целей. В своем Telegram-канале он отметил, что для тех, кто производит металлоконструкции для мостов, важно качественно вырезать детали, чтобы потом их соединить:

На тюменском заводе "Стальмост" понимают это, поэтому вкладывают средства в перевооружение предприятия. С помощью господдержки купили два станка лазерной резки металла. Областной бюджет компенсирует заводу первый взнос по лизингу. ... Символично, что первая деталь, которую изготовили на станке – арт-объект, посвященный Тюменской области.

"Стальмост" год от года наращивает объем выпускаемой продукции, география поставок – 17 регионов России, Казахстан и Узбекистан. Для модернизации производства компания выбрала инновационное роботизированное оборудование отечественного производства. "Это крайне важно, потому что для обеспечения технологического суверенитета страны необходимо, чтобы крупные покупатели, такие как "СтальМост", отдавали свое предпочтение российским производителям. Ваш пример показывает, что российские станки и технологии уже могут составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам", - отметил губернатор.

По данным департамента инвестполитики, благодаря инвестициям в размере 120 млн рублей компания сможет участвовать в реализации международного проекта - изготавливать мостовые конструкции для Казахстана. Это будет способствовать укреплению авторитета предприятия и региона в целом.