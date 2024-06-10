В Тюменской области назвали победителей Школы безопасности

В Тюмени в рамках регпроекта "Юный спасатель" завершились областные соревнования "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова. В течение трех дней 10 команд соревновались на различных этапах, демонстрируя свои знания и умения в области безопасности.

Задания для участников подготовили самые разные. Их было девять. Юные патриоты испытали свои навыки навигации и командного взаимодействия на состязаниях по спортивному ориентированию, продемонстрировали свою готовность к действиям в экстренных ситуациях на боевом развертывании и поисково-спасательных работах, а также проверили физическую подготовку на воде и скалодроме.

По итогам испытаний были определены победители и призеры в двух возрастных категориях – 13-14 и 15-17 лет. Лидерами стали команды Тобольска и Омутинского района соответственно.

Именно эти дружины представят нашу область на межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности". Они пройдут с 22 по 27 июня на Тюменской земле.