В Тюменской области постоят второй арендный дом

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ДОМ.РФ и Тюменская область на ПМЭФ-2024 подписали соглашение о строительстве в Тюмени арендного дома. Партнёром в проекте выступает строительная компания "Звезда". Заселение 226 квартир запланировано на первую половину 2026 года.

Дом строят на улице Защитников Отечества, общая площадь квартир составит 9181,2 кв. м. Участок площадью 1,05 га был передан застройщику без торгов через механизм масштабного инвестиционного проекта. Комплекс стоят с применением стандарта КРТ и с соблюдением "зелёного" стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года, указано в релизе Дом.рф.

Параллельно Дом.рф и регион займутся развитием энергоэффективного строительства. В соответствии со вторым подписанным на ПМЭФ-2024 соглашением госкомпания и областные власти планируют повышать информированность застройщиков, госслужащих и других участников рынка о преимуществах применения "зелёных" ГОСТ Р для многоквартирных и частных домов и продвигать соблюдение стандартов в новых проектах. Кроме того, стороны договорились наладить обмен информацией об энергоэффективном строительстве и потреблении ресурсов при использовании и содержании существующего жилого фонда. В настоящее время Тюменская область входит в тройку субъектов РФ по объёму строящегося жилья с классом энергоэффективности А и выше — почти 1,9 млн кв. м. При этом доля таких новостроек относительно невелика — около 53%.

Ранее ДОМ.РФ в Тобольске запустил проект корпоративной аренды для сотрудников "Сибура" на 1108 квартир (общая площадь — 64 тыс. кв. м). Квартиры были переданы предприятию в аренду для безвозмездной передачи сотрудникам с последующим выкупом по льготной цене. На сегодняшний день выкуплено 523 квартиры.

В Дом.рф отмечают, что Тюменская область — лидер среди регионов России по вводу жилья на федеральных участках, вовлечённых в оборот и предоставленных инвесторам через аукционы ДОМ.РФ. С 2008 года под жилищное и иное строительство, включая комплексное освоение и развитие территорий, предоставлено около 727 га. Также региону были переданы полномочия по распоряжению 1 218 га федеральных земель, 10,5 га предоставлено жилищно-строительному кооперативу. В области при участии ДОМ.РФ уже построено 4,3 млн кв. м жилья. Ещё 3,7 млн кв. м планируется построить в рамках совместно реализуемых в настоящее время проектов. Среди них — первый "цифровой" квартал за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который строится с применением большинства инструментов ДОМ.РФ.