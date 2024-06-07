Моор рассказал об итогах первого дня на ПМЭФ-2024

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Тюменская область 6 июня на Петербургском экономическом форуме подписала ряд важных соглашений, в том числе с Дом.рф, Росагролизингом и компанией "Синергия", рассказал губернатор Александр Моор на пресс-подходе по итогам дня.

Про арендный дом и зеленые технологии вместе Дом.РФ

— Вообще если говорить про Дом.РФ, то у нас очень большой спектр направлений сотрудничества. Базовый, конечно, это вовлечение федеральных земель в жилищное строительство. В Тюменской области и во многом, кстати говоря, благодаря этому нам удается поддерживать темпы жилищного строительства на таком высоком уровне.

Соглашения, которое мы подписали сегодня, касаются двух вещей.

Первое – реализация в Тюмени арендного дома. Первый проект, который уже строится. Это будет современное, очень качественное жилье, которое можно будет предоставлять в аренду, в том числе при необходимости для тех категорий, которые сегодня для нашего региона нужны (социальная сфера, экономика). Вообще, если говорить про арендное жилье, я считаю его очень перспективным направлением, потому что не все хотят или могут, и не всегда нужно покупать жилье в собственность. Это касается молодых специалистов, которые могут быть подвижны, переезжать для работы из города в город, либо даже перемещаться внутри одного города в зависимости от места работы. Я думаю, что в этом направлении большая перспектива.

Второе соглашение касается современных зеленых, энергоэффективных технологий. Мы выступаем пилотным регионом для того, чтобы отработать эти технологии на том жилом фонде, который сегодня в Тюмени есть.

"Синергия" для колледжей и туротрасли

— Подписанное соглашение с корпорацией "Синергия" касается создания в Тюменской области учреждений среднего образования по цифровому профилю, а также создания сети современных глэмпингов, туристических направлений.

"Росагролизинг" и его надежное плечо

— В завершение дня было подписано соглашение с "Росагролизингом". Крупная государственная лизинговая компания. Основная цель этого соглашения — обновление техники, которую использует наше аграрные предприятия. Технологии двигаются вперед, и для поддержания того уровня производства, который мы имеем, необходимо своевременное обновление техники. "Росагролизинг" — крупная финансовая компания, имеет большой финансовый ресурс и, соответственно, может подставить финансовое плечо для наших аграриев.