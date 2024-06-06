Жена, мама и бизнес-леди: тюменка открыла свой бизнес при поддержке Кадрового центра

Мама троих детей, жена и успешная бизнес-леди – как удачно совместить три эти роли не понаслышке знает тюменка Мария Чернуха. Два года назад при содействии Кадрового центра "Работа России" она открыла свой логопедический кабинет и теперь помогает детям и взрослым поставить правильную речь.

Почти 15 лет жизни Мария посвятила работе химиком-технологом на научно-исследовательских предприятиях нефтяной промышленности. Логопедией всерьёз увлеклась, когда младшим детям, двойняшкам Даше и Егору, исполнилось по два с половиной года.

"Тогда мы начали усиленно работать над развитием речи. Нам повезло оказаться на разных реабилитациях, лечение было комплексным. Именно тогда, чтобы уметь и дома продолжать занятия со своими детьми, я углубилась в изучение дефектологии и логопедии", - признаётся Мария.

Погружение в мир правильных и чётких звуков настолько затянуло многодетную маму, что в 2021 году она поступила в Омский государственный педагогический институт на магистратуру по направлению "Логопедия". А ещё полгода спустя Мария оставила своё место инженера физико-химической лаборатории и обратилась в Кадровый центр "Работа России", где узнала о возможности открыть своё дело с финансовой поддержкой. Подготовив бизнес-план и защитив его на комиссии, женщина получила 192 тысячи рублей на открытие собственного логопедического кабинета. На полученные средства удалось приобрести специальные игры и программы, необходимые для работы логопеда, а также оборудование для кабинета.

Сегодня логопедический центр Марии успешно действует уже на протяжении двух лет, а сама женщина дополнительно работает в школе с детьми, имеющими статус ОВЗ. Одиннадцатилетняя старшая дочь Настя и младшие двойняшки-первоклашки уже стали настоящими помощниками маме в семейных заботах.

"Дети и муж – моя опора во всём, а мои ученики - мои самые лучшие учителя. Я чувствую от них искреннюю любовь и благодарность. Я очень счастлива и считаю, что сейчас я нахожусь на своем месте. А буквально на днях я защитила диссертацию", - поделилась своей радостью Мария.

В 2024 году возможностью открыть свое дело с помощью Кадрового центра "Работа России" смогут воспользоваться ещё более 140 жителей Тюменской области. Получить консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности может каждый желающий в территориальном Кадровом центре "Работа России" или на портале trudvsem.ru