Минтруд России объявил конкурс для работодателей, трудоустраивающих молодежь

Приём заявок на третий Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи начнётся 17 июня. Заявки будут принимать до 16 августа 2024 года на сайте Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Итоги конкурса объявят в декабре.

Участвовать может любая компания, у которой в портфолио есть реализованная практика трудоустройства молодежи на территории России.

Работодатели посоревнуются за победу в 7 номинациях: "Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона". "Партнерство в развитии профессиональных компетенций". "Профориентационная деятельность, адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста". "Трудоустройство особых категорий молодежи". "Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и молодежи на предприятия приоритетных отраслей".

Участники будут разделены по штатной численности организации:

до 100 человек;

от 101 до 500 человек;

от 501 до 1000 человек;

от 1001 и более человек.

В прошлом году работодатели из 72 регионов подали 745 заявок. Победили 84 организации, включая две из Тюменской области, которые признаны лучшими в своих номинациях:

- АО "Сибирско-Уральская энергетическая компания" - 2 место в номинации "Сопровождение от образовательной организации до рабочего места" с практикой "Кадры для цифровой энергетики будущего (школа – ссуз/вуз – предприятие)";

- ООО "НОВАТЭК НТЦ" - 2 место в номинации "Профориентационная деятельность" с практикой "Карьерный компас".

Приглашаем тюменских работодателей принять активное участие в конкурсе и показать свои лучшие практики.