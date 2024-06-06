Тюменская область приняла участие в стратсессии Иннополиса по цифровизации кампуса

В мае представители Тюменской области приняли участие в стратегической сессии в Иннополисе. В рамках мероприятия удалось обменяться опытом с представителями проектных групп межвузовских кампусов из Нижнего Новгорода, Челябинской области, Пермского края, Новгородской области, Республики Башкортостан, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Уральского федерального университета и других кампусов

В ходе стратегической сессии прошла бизнес-игра, в рамках которой участники разбились на две группы: "Цифровизация образования и науки" и "Цифровизация безопасности и эксплуатации" и генерировали идеи по своей тематике.

По итогам каждая команда презентовала лучшие идеи по своей теме. Группа "Цифровизация образования и науки", в которой участвовали представители Тюменской области, представила идеи по созданию единого окна управления мультимедиа кампуса с возможностью создания заявок на размещение контента, интеграции системы навигации на территории кампуса с системой безопасности и расписанием, создания единой системы управления проектами для преподавателей и студентов, программы лояльности для выпускников ВУЗов.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: "Мы продолжаем рассматривать цифровые решения по организации цифрового пространства будущего кампуса. К тому же подобный формат взаимодействия, как стратегическая сессия, позволяет найти лучшие решения через активные дискуссии. Вместе с экспертами из Иннополиса и представителями из других регионов на прошедшей встрече удалось сгенерировать и сформулировать новые идеи для навигации по территории кампуса с интеграцией с системой безопасности и расписанием".

Фото АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС"