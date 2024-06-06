В Тюменской области построят круглогодичный лыжно-термальный курорт

Туристско-рекреационный кластер вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" - курортный район, который качественно изменит жизнь растущего мегаполиса.

Концепция кластера готова. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. На территории "Жемчужина Сибири" создадут двухуровневый крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Об этом на презентация проектов Урало-Сибирского макрорегиона рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Оздоровление, спорт, развлечения - ядро проекта "Древнее море Сибири. Мы объединим лето и зиму: построим круглогодичный двухуровневый лыжный тоннель. Туда можно будет легко попасть с берега тюменского моря. Новый курорт будет круглогодичным".

Напомним, температура воды в термальных источниках вне зависимости о сезона превышает +40 градусов.