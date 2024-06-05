В Югре накрыли шайку серийных кредитных мошенников

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре при содействии Управления ФСБ России по Тюменской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии преступлений в сфере кредитования.

По предварительной информации, организаторы криминальной схемы привлекли не менее 50 индивидуальных предпринимателей. Они представляли ложные сведения о доходах, имуществе и заключали фиктивные договоры о сделках, чтобы получить одобрение на выдачу займов от банков.

Часть полученных денег использовалась для погашения долгов, а остальные средства направлялись на покупку дорогостоящих автомобилей. Затем эти автомобили использовались в качестве залога для получения еще больших кредитов, создавая видимость платежеспособности.

Целью преступной группировки было получение займов на сумму от 30 до 50 миллионов рублей при поручительстве территориальных фондов поддержки предпринимательства.

"После выдачи максимально возможного кредита подставному предпринимателю, сообщники инициировали его банкротство, после чего деньги перечислялись аффилированным юридическим лицам и распределялись между собой", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159.1 УК РФ. Одиннадцать фигурантов допрошены в качестве подозреваемых. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"По адресам проживания граждан, которые подозреваются в причастности к деятельности группы, а также в офисных помещениях на территории Югры, Омской области и Республики Крым проведены обыски при содействии сотрудников Росгвардии. Изъяты технические средства связи, электронные носители информации, компьютерная техника, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью установления всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавила Ирина Волк.