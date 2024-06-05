Тюменцы могут отозвать сертификаты квалифицированной электронной подписи через Госуслуги

На едином портале государственных и муниципальных услуг заработал сервис отзыва сертификата квалифицированной электронной подписи. Уже сейчас можно отозвать сертификаты, выданные удостоверяющими центрами АО "ИИТ" и ООО "Такском".

С сентября 2024 к сервису отзыва обязаны подключиться все аккредитованные Минцифры удостоверяющие центры.

Если удостоверяющий центр подключен к сервису, кнопка "Отозвать" появляется в разделе "Электронная подпись" личного кабинета пользователя на портале госуслуг.

Заявление в личном кабинете подписывается квалифицированной электронной подписью. Можно использовать сертификат любого аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе полученный в "Госключе". Подробнее о приложении "Госключ", а также о том, как получить сертификат электронной подписи в "Госключе" можно ознакомиться по ссылке.

Отзыв сертификата может понадобиться, если человек сменил ФИО, потерял материальный носитель, на который записан сертификат, или если он больше не планирует пользоваться электронной подписью.