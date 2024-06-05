В этом году жители Тюменской области потратили почти полтриллиона

За первые пять месяцев этого года оборот розничной торговли в "большой" Тюменской области составил 477 603,5 млн рублей, или 112,5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.

Как уточнили в Тюменьстате, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре величина показателя сложилась в размере 197441,1 млн рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – соответственно 75437,4 млн рублей (111,2%), на юге Тюменской области – 204725,0 млн рублей.