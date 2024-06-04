В Тюмени ограничена скорость электросамокатов на перекрестках

В Тюмени введены зоны ограничения скорости электросамокатов до 5 км/ч на перекрестках оживлённых улиц в центральной части города с целью обеспечения безопасности при движении по пешеходным переходам.

Новая категория 10 км/ч введена на территории парковочных зон торговых центров, где зачастую возникают конфликтные ситуации между автомобилистами и пользователями прокатных самокатов.

Всего в перечень включено 100 медленных зон (в 2023 году — 65) и 32 зоны запрета эксплуатации (в 2023 году — 30), в том числе добавлены новые категории медленных зон — до 10 км/ч и до 5 км/ч.

Как отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени, работа по введению дополнительных зон ограничения скорости и зон запрета продолжается.

Кроме того, администрацией города Тюмени совместно с операторами микромобильности проводятся мероприятия по пропаганде Правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности в целях формирования культуры вождения: 7 июня с 16 часов приглашаются всех желающие на бесплатный обучающий социальный проект "Школа вождения" на территории сквера Льва Ровнина.