Вопрос безопасности тюменцев в случае ЧС и пожаров рассмотрели в городской Думе

Меры, предпринятые администрацией Тюмени для обеспечения безопасности граждан в пожароопасный период, на водных объектах и в случае возникновения ЧС, рассмотрели в городской Думе. Данный вопрос был включен в повестку восьмого заседания депутатов VIIIсозыва, что состоялось накануне, 30 мая.

Представители администрации доложили, что специалистами были проложены почти 200 км минерализованных полос: 47,25 км полос внутри города и 161,5 км в городских лесах. В этом году увеличили их ширину – с 1,4 до 10 метров. Кроме того, начала работу программа по обустройству пожарных резервуаров в СНТ, где отсутствует естественный источник воды для тушения возгораний. На эти цели предусмотрены субсидии в размере 14,3 млн рублей.

Депутат Сергей Морев поинтересовался количеством и готовностью бомбоубежищ города на случай чрезвычайных ситуаций. Заместитель главы города Петр Вагин рассказал, что в настоящее время на территории Тюмени действуют 84 защитных сооружения, однако основная часть из них находится в федеральной собственности. Кроме того, есть убежища, принадлежащие частным предприятиям. В муниципальной собственности – шесть сооружений.

– На сегодня весь комплекс мероприятий по гражданской обороне выполнен. При необходимости у нас есть сооружения, которые могут использоваться как заглубленные помещения. Это подвалы домов, крытые парковки – всего около 1 900. Они смогут разместить до 2 млн человек. Поэтому город готов к любому негативному развитию ситуации, – прокомментировал Петр Вагин.

В ходе обсуждений депутат Руслан Сабиров напомнил, что в 2023 году были зафиксированы случаи травмирования людей во время отдыха у водоемов. Он призвал органы власти провести тщательную проверку городских пляжей и принять все меры безопасности во избежание повторения подобных инцидентов.

Итоги заседания прокомментировала председатель городской Думы Светлана Иванова. Она высоко оценила работу, проведенную коллегами из администрации Тюмени.

– Все в плавном порядке, как и положено, при подготовке к пожароопасному периоду, – отметила Светлана Владимировна. – Призываю всех тюменцев – будьте внимательны, бдительны. Нужно помнить правила безопасного обращения с огнем. Очень часто простая невнимательность приводит к сложным ситуациям, на которые приходится оперативно реагировать пожарным и спасателям.

В соответствии с постановлением, подписанным губернатором Тюменской области Александром Моором, с 5 апреля 2024 года на территории региона действует особый противопожарный режим. В соответствии с документом гражданам запрещено посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и использовать пиротехнику. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.