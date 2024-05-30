Тюменская область все больше нуждается в инженерах

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили рынок вакансий для инженеров различного профиля и выяснили, как изменились зарплаты специалистов в Тюменской области, и где они чаще всего требуются.

В первые пять месяцев 2024 года тюменские работодатели опубликовали более 5 тысяч вакансий для инженеров. Это на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году. Активнее всех ищут инженеров ПТО – именно на этих специалистов приходится 23,5% всех вакансий. На второй позиции – инженеры-конструкторы (22,7%), на третьей – сервисные инженеры (14,5%).

Инженеров ПНР в регионе стали искать почти в три раза чаще. В тройку специалистов с наибольшим приростом вакансий также вошли: инженер-электроник (+58% вакансий для этих специализаций) и системный инженер (+56%).

Ощутимее всего (+54,4% год к году) выросла предлагаемая зарплата у системных инженеров и составила 69 500 руб. На втором месте – инженер-электроник (+54,3%, 108 000 руб.), на третьем – сетевой инженер (+40%, 70 000 руб.). При этом наибольшую зарплату предлагают главным инженерам проекта– сразу 120 000 руб. (+18%)

С точки зрения отраслей бизнеса, в которые чаще всего требуются инженеры, на первом месте по количеству размещенных вакансий – "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование". На втором – "Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие", на третьем – "Металлургия, металлообработка".