На федеральной трассе в Абатском районе продолжается демонтаж дамбы

На участке автодороги Тюмень-Омск км 358 - км 363 организовано реверсивное движение.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.

До окончания паводкоопасного периода для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров введён запрет на передвижение по трассе.

Схема - ФКУ "Уралуправтодор".