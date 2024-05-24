День химика в Тобольске будут праздновать три дня

День химика на родине великого ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске в этом году приурочено к двум знаковым датам: 190-летию Дмитрия Ивановича и 50-летию тобольской нефтехимии. В течение трех дней горожан и туристов ждут яркие шоу, фестивали и другие праздничные мероприятия.
24 мая на Красной площади с 15:00 до 20:00 пройдет стритфуд-фестиваль "Химия вкуса", будет работать спортивная площадка для детей и взрослых. В этот день в городе запланирован масштабный мотопробег. Более 150 байкеров из Тюменской области, включая Югру и Ямал, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы проедут по главным улицам города. В 17:00 — прямая трансляция мотопробега, в 19:00 — прямая трансляция байк-фестиваля "Легенда о легендах". С 18:00 до 21:30 у "Ленты" (15-й микрорайон, 21) пройдут выставки уникальных мотоциклов и воздушных аэростатов.
25 мая все мероприятия начнутся в 12.00.
На Красной площади:
14:00 – парад химических элементов от ул. Семена Ремезова, 53 до Красной площади
16:00 – праздничная концертная программа у стен Тобольского кремля
16:45 – театрально-цирковое шоу "Сны Менделеева"
17:30 – выступление кавер-группы Blackberry
19:00 – фестиваль воздухоплавания на смотровой площадке Тобольского кремля
20:00 – выступление группы Therr Maitz
22:30 – праздничный салют
На Базарной площади - с 12:00 до 23:00:
• фестиваль экстремальных видов спорта "Урбан Тобольск-2024"
• стритфуд-фестиваль "Химия вкуса"
• спортивные площадки
• мастер-классы по сыроварению, приготовлению коктейлей и стеклодувному делу
• киоск "Юбилейная почта"
• киоск с предсказаниями "Дмитрий Иванович Менделеев рекомендует"
• книжная ярмарка "Книжная полка Менделеева"
ул. Мира, 12:30
• открытие фотовыставки от "Первого лица"
26 мая с 10:00 до 14:00 всех ждут на Базарной площади. Там организуют лекторий "Менделеевские чтения", химическое шоу для детей, фудкорт, спортивные активности и забег RUTS.
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