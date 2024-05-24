День химика в Тобольске будут праздновать три дня

День химика на родине великого ученого Дмитрия Менделеева в Тобольске в этом году приурочено к двум знаковым датам: 190-летию Дмитрия Ивановича и 50-летию тобольской нефтехимии. В течение трех дней горожан и туристов ждут яркие шоу, фестивали и другие праздничные мероприятия.

24 мая на Красной площади с 15:00 до 20:00 пройдет стритфуд-фестиваль "Химия вкуса", будет работать спортивная площадка для детей и взрослых. В этот день в городе запланирован масштабный мотопробег. Более 150 байкеров из Тюменской области, включая Югру и Ямал, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы проедут по главным улицам города. В 17:00 — прямая трансляция мотопробега, в 19:00 — прямая трансляция байк-фестиваля "Легенда о легендах". С 18:00 до 21:30 у "Ленты" (15-й микрорайон, 21) пройдут выставки уникальных мотоциклов и воздушных аэростатов.

25 мая все мероприятия начнутся в 12.00.

На Красной площади:

14:00 – парад химических элементов от ул. Семена Ремезова, 53 до Красной площади

16:00 – праздничная концертная программа у стен Тобольского кремля

16:45 – театрально-цирковое шоу "Сны Менделеева"

17:30 – выступление кавер-группы Blackberry

19:00 – фестиваль воздухоплавания на смотровой площадке Тобольского кремля

20:00 – выступление группы Therr Maitz

22:30 – праздничный салют

На Базарной площади - с 12:00 до 23:00:

• фестиваль экстремальных видов спорта "Урбан Тобольск-2024"

• стритфуд-фестиваль "Химия вкуса"

• спортивные площадки

• мастер-классы по сыроварению, приготовлению коктейлей и стеклодувному делу

• киоск "Юбилейная почта"

• киоск с предсказаниями "Дмитрий Иванович Менделеев рекомендует"

• книжная ярмарка "Книжная полка Менделеева"

ул. Мира, 12:30

• открытие фотовыставки от "Первого лица"

26 мая с 10:00 до 14:00 всех ждут на Базарной площади. Там организуют лекторий "Менделеевские чтения", химическое шоу для детей, фудкорт, спортивные активности и забег RUTS.