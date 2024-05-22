Тобольску и Тобольскому району предстоит пережить долгий паводок на Иртыше

В Тобольске и Тобольском районе на Иртыше будет продолжительный период паводка. Значительно дольше, чем обычно. Сейчас на подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем докатится волна, которая идет по самому Иртышу, сообщил губернатор Александр Моор.

по словам губернатора, муниципалитеты активно готовятся к паводку. В Тобольске к существующим дамбам сделали свыше 4 км насыпей, в районе – уже почти 8 км. Формируется запас мешков с грунтом. Сотрудники администраций дошли до каждого, кто проживает в опасной зоне, и предупредили о возможных рисках, связанных с паводком.

При этом губернатор отметил, что сделать насыпи и укрепить дамбы - это только часть работы, самое сложное - их окарауливание и устранение протечек. "Поставил перед коллегами задачу – сделать всё, чтобы сберечь жизнь и имущество земляков", - подчеркнула Моор.





