Кадровый центр "Работа России" помогает безработным заняться бизнесом

В Тюменской области с 2012 года работает программа содействия началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан. С начала 2024 года на открытие своего бизнеса от Кадрового центра "Работа России" жители региона получили свыше 6 миллионов рублей.

Рассчитывать на финансовую помощь могут официально безработные, инвалиды, предпенсионеры, одинокие и многодетные родители, а бывшие осужденные. К важным условиям для участия в программе относится и отсутствие регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также статуса самозанятого в года до постановки на учёт в центр занятости.

Размер единовременной финансовой помощи – 192 тысячи рублей. Потратить полученные средства можно на закупку оборудования, расходных материалов, аренду помещения и иные цели. Полный перечень представлен в Постановлении Правительства Тюменской области №126-п от 10.04.2012 г. Важно отметить, что финансовая помощь предоставляется один раз и подлежит возврату при выявлении факта нецелевого использования.

Для получения услуги необходимо обратиться в Кадровый центр "Работа России" по месту жительства. В рамках программы специалисты Кадрового центра проводят тестирование заявителей, помогают им разработать бизнес-план для дальнейшей защиты перед комиссией, а при необходимости – предлагают пройти профессиональное обучение.

С начала 2024 года 32 жителя Тюменской области уже получили финансовую помощь на открытие своего дела. 21 из них – в Тюмени и Тюменской районе. Общий объём выделенных средств уже превысил 6 миллионов рублей. До конца года стать предпринимателем с государственной поддержкой смогут ещё 147 жителей региона.

Получить консультацию по программе содействия предпринимательской деятельности может каждый желающий в территориальном Кадровом центре "Работа России" или на портале trudvsem.ru