Изменились правила аккредитации ИТ-компаний

С 1 мая вступили изменения в правила предоставления аккредитации для российских ИТ-компаний. Благодаря новым изменениям ещё больше компаний могут претендовать на ИТ-аккредитацию, а процесс её подтверждения стал ещё удобнее.

Изменения вступившие в силу с 1 мая 2024 года:

- для малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад, отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности;

- если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения;

- ИT-компании из новых регионов могут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам. Эта льгота будет действовать до 1 июля 2025 года;

- заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через "Госуслуги";

- в рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти;

- планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50%. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 года.

В Тюменской области зарегистрировано 172 организации, имеющие государственную аккредитацию Минцифры России.

Аккредитация ИТ-компаний позволяет попавшим в реестр организациям получать государственную поддержку и льготы. Подать заявление на подтверждение государственной аккредитации теперь можно на "Госуслугах". Форма открыта с 8 мая по 1 июня включительно.

Тюменские компании могут воспользоваться ИТ-навигатором, чтобы подобрать подходящие меры поддержки регионального и федерального уровня.