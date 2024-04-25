В Тюмени возводят новый аэровокзал

Реконструкция аэропорта Рощино идет высокими темпами на протяжении десяти месяцев, за это время полностью выполнены работы по укладке газобетонных блоков 1, 2 и 3 этажей аэровокзала, ведется кладка кирпичных парапетов на кровле и кирпичных перегородок первого этажа, начаты кровельные работы и остекление фасада здания.

"Уже сейчас мы можем видеть, насколько внешне изменится наш аэропорт, а также его внушительные размеры", - отмечают в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Внутри здания продолжаются работы по сетям электроснабжения, вентиляции, канализации и отопления. В подвальной части строители приступили к укладке керамогранита. Всего на строительной площадке задействовано 407 специалистов