В Тюмени возводят новый аэровокзал

11:01 25 апреля 2024
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Реконструкция аэропорта Рощино идет высокими темпами на протяжении десяти месяцев, за это время полностью выполнены работы по укладке газобетонных блоков 1, 2 и 3 этажей аэровокзала, ведется кладка кирпичных парапетов на кровле и кирпичных перегородок первого этажа, начаты кровельные работы и остекление фасада здания. 

"Уже сейчас мы можем видеть, насколько внешне изменится наш аэропорт, а также его внушительные размеры", - отмечают в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Внутри здания продолжаются работы по сетям электроснабжения, вентиляции, канализации и отопления. В подвальной части строители приступили к укладке керамогранита. Всего на строительной площадке задействовано 407 специалистов

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