Тюменские чиновники изучают основы экономики данных

Семинар для представителей исполнительных органов государственной власти Тюменской области, посвященный подготовке к реализации национального проекта "Экономика данных", в Тюмени прошел на прошлой неделе, он бы организован в рамках реализации целей национального проекта "Цифровая экономика".

В мероприятии участвовали руководители цифровой трансформации региональных ведомств. Они знакомились с подходами к построению экосистемы "Экономики данных", обсуждали вопросы разработки необходимых методологий работы с данными, инструменты выявления положительных эффектов при цифровизации государственного управления.

В завершение семинара были выработаны предложения по разработке модели государственного управления, основанной на принятии решений, исходя из данных первоисточников. Такая модель учитывает обратную связь от граждан и бизнеса, способствует расширению плана мероприятий цифровой трансформации Тюменской области с обоснованием эффективности принимаемых мер.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: