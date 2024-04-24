Тюменские чиновники изучают основы экономики данных

Семинар для представителей исполнительных органов государственной власти Тюменской области, посвященный подготовке к реализации национального проекта "Экономика данных", в Тюмени прошел на прошлой неделе, он бы организован в рамках реализации целей национального проекта "Цифровая экономика".
В мероприятии участвовали руководители цифровой трансформации региональных ведомств. Они знакомились с подходами к построению экосистемы "Экономики данных", обсуждали вопросы разработки необходимых методологий работы с данными, инструменты выявления положительных эффектов при цифровизации государственного управления.
В завершение семинара были выработаны предложения по разработке модели государственного управления, основанной на принятии решений, исходя из данных первоисточников. Такая модель учитывает обратную связь от граждан и бизнеса, способствует расширению плана мероприятий цифровой трансформации Тюменской области с обоснованием эффективности принимаемых мер.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области:
С момента реализации национального проекта "Цифровая экономика" уровень цифровой зрелости отраслей экономики Тюменской области составил более 85%. Опыт внедрения передовых цифровых технологий позволит успешно завершить текущий национальный проект и приступить к новому этапу цифрового развития области в 2025 году. Национальный проект "Экономика данных" станет важным звеном в процессе цифровизации региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru