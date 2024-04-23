Каждому второму тюменцу сложно оценить качество работ с использованием нейросетей

Отличный результат или халтура? Каждый второй горожанин пока затрудняется с оценкой качества работ с использованием нейросетей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Тюмени.

На вопрос "Искусственный интеллект для вас — это скорее гарантия высокого результата и качества или скорее брак и халтура?" затруднился ответить 53% тюменцев. "Это помощь. Но нужно проверять"; "Искусственный интеллект несовершенен"; "Скорее экономия времени", "Если это творчество (литература, музыка, живопись и т.д.), то халтура. Если технологии, требующие точности и основанные на определённых шаблонах и чётких протоколах, то ИИ — это скорее благо", — комментируют респонденты.

Горожан, считающих выполненную с использованием нейросетей работу более качественной, — 21%. Для 26% опрошенных искусственный интеллект на сегодняшний день является синонимом брака и халтуры.

Мужчины чаще, чем женщины, оставляли негативные отзывы о нейросетях (31 и 21%). Женщины больше всех затруднялись с оценкой (58%). Защищают нейросети чаще всего респонденты до 34 лет: 3 из 10 назвали ИИ гарантом высокого результата и качества работы.

Время проведения: 10—18 апреля 2024 года