Кадровый центр "Работа России" помогает трудоустроиться людям с судимостью

Бывшие заключенные относятся к гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, помочь им пройти социальную адаптацию и найти дело, позволяющее не вернуться по ту сторону колючей проволоки – задача Кадрового центра "Работа России".

Заработать на жизнь и обустроить свой быт на свободе – первоочередная цель бывших осужденных. Однако зачастую такие люди сталкиваются с отказом работодателей из-за недоверия. Отказаться от стереотипов рискнуло руководство одного из предприятий города Ишима, более полугода назад принявшее на работу человека с такой биографией. "После обучения с наставником новый сотрудник, Иван, успешно прошёл аттестацию. Это один из позитивных примеров в нашей компании. Конечно, к таким соискателям более пристальное внимание от службы по персоналу, они проходят более тщательный медицинский осмотр перед приёмом на работу", - отметила менеджер по персоналу предприятия.

"Моя работа, где я сейчас тружусь, вполне даже нравится. Для меня эта работа – инструмент, с помощью которого можно изменить свою жизнь к лучшему", - отметил Иван.

Областной Кадровый центр ведёт постоянную работу по содействию занятости осужденных, готовящихся к освобождению. Специалисты центра выезжают на территорию учреждений, исполняющих наказание, рассказывают осужденным о возможности получить новую профессию, услуги по социальной адаптации и психологической поддержке. Работодателей, готовых взять к себе в штат лиц с судимостью, поддерживают финансово. Из регионального бюджета выделяются средства на оплату труда, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и оплату банковских услуг. Помимо этого, возмещаются затраты на оплату труда наставника и приобретение спецодежды, средств индивидуальной защиты и мелкого инвентаря в размере 10 тысяч рублей.

За прошедший 2023 год Кадровый центр "Работа России" помог начать новую жизнь с работой и стабильным доходом 122 освобожденным из учреждений исполнения наказания. Это 68% от числа всех обратившихся граждан данной категории. Шесть человек были направлены на профессиональное обучение.