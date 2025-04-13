Тюменские садоводы предпочитают цветы оранжевого цвета

"Оранжевый цвет популярен в последнее время. В этом году оранжевый с новыми красками и оттенками мы увидели практически в каждой культуре на международных выставках. Когда-то это был генно-модифицированный цвет: многие сорта петуний, калибрахоа запрещали. Сегодня естественный, выведенный нормальным образом цветовой оттенок имеет широкое присутствие", — рассказала она.

Светлана Гаврилова отметила, что для сада и огорода появилось много новых сортов и видов цветов. Горожане увидят новые формы как петуний, так лобелий. Очень понравился тюменцам снеговец, - сообщает Тюменская линия.