Utair в весенне-летнем сезоне будет летать из Тюмени по 25 маршрутам

10:22 19 апреля 2024
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В весенне-летнем сезоне АК Utair будет выполнять полеты из Тюмени по 25 маршрутам — 18 внутрироссийским и 7 международным, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"К сезону летних отпусков нарастили программу полетов на курорты. С июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в Сочи 7 раз в неделю, а в Минеральные Воды — 2 раза. С апреля начались полеты в Самарканд, а с июня будут запущены рейсы в Анталью",- указано в сообщении. 

Частота полетов в Баку, Ереван и Ташкент также увеличится — до двух раз в неделю. Рейсы в Дубай авиакомпания продолжит выполнять до 31 мая — дважды в неделю.

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