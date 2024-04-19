Utair в весенне-летнем сезоне будет летать из Тюмени по 25 маршрутам

В весенне-летнем сезоне АК Utair будет выполнять полеты из Тюмени по 25 маршрутам — 18 внутрироссийским и 7 международным, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"К сезону летних отпусков нарастили программу полетов на курорты. С июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в Сочи 7 раз в неделю, а в Минеральные Воды — 2 раза. С апреля начались полеты в Самарканд, а с июня будут запущены рейсы в Анталью",- указано в сообщении.

Частота полетов в Баку, Ереван и Ташкент также увеличится — до двух раз в неделю. Рейсы в Дубай авиакомпания продолжит выполнять до 31 мая — дважды в неделю.