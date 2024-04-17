В Тюмени представили концепции кластерного развития туристической отрасли региона

В Тюмени прошла презентация ключевых инвестиционных проектов в сфере туризма. В рамках конференции "Регион будущего. Туризм" были представлены модели термальных курортов кластерного формата. Территория будущих направлений — потенциальный экологический буфер областной столицы — включает Червишевский и Ирбитский тракты.

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев пообещал, что в регионе в ближайшие году будут крупные турпроекты:

Необходимы крупные и системные проекты, которые станут толчком для развития малого и среднего бизнеса. Представленные кластеры, основанные на лучших мировых практиках, уже сейчас соответствуют запросам федерального уровня. Мы, в свою очередь, отвечаем на потребительский спрос, который ориентирован на оздоровление и активный отдых. Задача будущих проектов — соответствовать всем мировым стандартам, как это заявлено в Эмиратах или Турции. В рамках инвестиционной стратегии реализация проектов рассчитана до 2030 года. То, что мы увидим их в ближайшие годы, а не десятилетия — это точно.

К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию туристско-рекреационный кластер вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Этот курорт мирового уровня станет точкой притяжения как для местных жителей, так и для семейных туристов со всей страны. Здесь построят круглогодичный двухуровневый лыжный тоннель, выставочный и спортивный комплексы, несколько гостиниц санаторно-курортного формата, а также тематический парк "Древнее море Тюмени" и термальный развлекательный центр.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский считает, что у региона туристический потенциал очень богатый, целостный и востребованный для потребителя:

Наступает новый этап развития территорий. Приглашены талантливые специалисты, которые разработали качественные концепции развития термальных курортов на территории Тюменской области. Мне очень понравился проект, который коснется "Жемчужины Сибири". Это комплексный концепт, который обеспечит полноценный круглогодичный отдых для большого количества туристов.

На презентации был представлен термально-туристический комплекс "Кипрея", концепция которого уже воплощается в рамках развития кластера "Долина реки Туры" в районе Ирбитского и Салаирского трактов. Цель проекта — развитие этно-экологического туризма. Здесь планируют возвести банно-термальный центр, ресторанный дворик, фитнес-центр с бассейном и конноспортивный комплекс.

"Мы знаем, что Тюмень объявлена столицей термальных курортов. И стратегическая задача создать соответствующую современную туристическую "столичную" инфраструктуру, развитию которой помогают стейкхолдеры и потенциальные инвесторы, позволяя двигаться дальше. Кроме того, во многих представленных проектах уже заявлено участие местного бизнеса, а также виден большой интерес со стороны федеральных инвесторов, которые обращаются к институтам развития. Это сможет изменить будущее Тюменской области, в том числе и туристический потенциал. Главное — те крупные проекты, которые обсуждались сегодня, станут драйверами для создания новых проектов для малого бизнеса. В свою очередь, федеральные органы исполнительной власти и институты развития заинтересованы в развитии таких масштабных проектов", — рассказал директор департамента по взаимодействию с органами власти АО "Корпорация Туризм.РФ" Михаил Шелдунов.

Не менее позитивные перемены отразятся на туристической привлекательности и инвестиционном потенциале древней столицы Сибири. Мастер-план туристического каркаса Тобольска направлен на длительное пребывание туристов из УрФО, а также рассчитан на поступательное развитие, реконструкцию и строительство гостиниц, отелей и ресторанов. В частности, одним из главных градостроительных проектов является реновация Нижнего посада города. Также намереваются построить "Менделеев Парк" с аттракционами и "центр впечатлений" на базе водонапорной башни, который станет обзорной площадкой на Тобольский белокаменный кремль, и вместе с тем организовать речные прогулки.

"Тюменская область показывает хорошие результаты: регион вошел в топ-3 лидеров по состоянию инвестиционного климата. Здесь умеют работать с предпринимателями и потребителями, у которых есть запрос на оздоровительный туризм. В тех кластерах, которые были презентованы, этот компонент присутствует. Большое чувство гордости за регион, где умеют следовать трендам, а также отвечать на запросы не только туристов, но и местных жителей. Тюменская область обладает редким туристско-рекреационным потенциалом, который определяется возможностью круглогодичного отдыха и уникальным культурно-историческим наследием", — отметила директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

Также планируется создать многопрофильный центр придорожного сервиса с культурно-туристическим центром "Распутин" в селе Покровское. Он будет включать музей-ресторан с детективно-мистической составляющей и подворьем, где расскажут о легендах и фактах из биографии известного сибиряка, а также историю Тобольского тракта. В рамках проекта разрабатывается паломнический маршрут и верховые прогулки. Добраться до нового объекта можно будет не только по автостраде, но и водным транспортом.