Azur Air с 28 апреля запускает чартеры из Тюмени в Анталью

13:04 15 апреля 2024
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Azur Air с 28 апреля приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью в рамках чартерной программы совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета, сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино". 

Полетная программа рассчитана до 15 октября. Полеты будут осуществляться по следующему расписанию: 28, 30 апреля и 2 мая вылеты из Тюмени в 04:05, далее, с 5 мая  по 15 октября, вылет в это же время каждый вторник и воскресенье.

Полеты будут выполняться на Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

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