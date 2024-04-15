Azur Air с 28 апреля запускает чартеры из Тюмени в Анталью

Azur Air с 28 апреля приступит к выполнению рейсов из Тюмени в Анталью в рамках чартерной программы совместно с туроператором. Билеты реализуются в составе турпакета, сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино".

Полетная программа рассчитана до 15 октября. Полеты будут осуществляться по следующему расписанию: 28, 30 апреля и 2 мая вылеты из Тюмени в 04:05, далее, с 5 мая по 15 октября, вылет в это же время каждый вторник и воскресенье.

Полеты будут выполняться на Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.