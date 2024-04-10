Тюменцев ждут на продуктовых ярмарках в предстоящую субботу

13 апреля для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок.
Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:
- на ул. Севастопольской, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), с 8 до 17 часов;
- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), с 8 до 17 часов;
- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"), с 8 до 17 часов;
- Цветной бульвар (у арки) с 9 до 17 часов.
На прилавках будут представлены продовольственные товары ремесленников, производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое) города Тюмени и юга Тюменской области.
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