Тюменцев ждут на продуктовых ярмарках в предстоящую субботу

14:04 10 апреля 2024
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13 апреля для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:
- на ул. Севастопольской, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), с 8 до 17 часов;
- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), с 8 до 17 часов;
- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"), с 8 до 17 часов;
- Цветной бульвар (у арки) с 9 до 17 часов.

На прилавках будут представлены продовольственные товары ремесленников, производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое) города Тюмени и юга Тюменской области.

 

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