Тюменцев ждут на продуктовых ярмарках в предстоящую субботу

13 апреля для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- на ул. Севастопольской, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), с 8 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей), с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор"), с 8 до 17 часов;

- Цветной бульвар (у арки) с 9 до 17 часов.

На прилавках будут представлены продовольственные товары ремесленников, производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое) города Тюмени и юга Тюменской области.