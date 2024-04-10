Более тысячи электронных систем для курения изъяли в Заводоуковске

Тюменские таможенники изъяли из оборота более тысячи электронных систем доставки никотина и комплектующих к ним из сети магазинов города Заводоуковска стоимостью около 600 тысяч рублей, которые были незаконно ввезены на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Китая.

Кроме того, на части товаров отсутствовала обязательная маркировка Data matrix-код, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцу товаров грозит штраф и конфискация предметов правонарушения, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.