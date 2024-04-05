В труднодоступные районы Тюменской области начали летать вертолеты

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Запущено авиасообщение в труднодоступные районы Тюменской области - теперь в отдаленные населенные пункты Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов можно добраться на вертолетах Ми-8АМТ/МТВ.

В 2024 году число рейсов увеличено с 253 до 291. Авиасообщение будет действовать до открытия зимников, сообщает информационный центр правительства ТО.

Авиаперевозки субсидирует областной бюджет— жители приобретают билеты по сниженным тарифам. Купить билеты можно как заранее, так и в день вылета. Пассажирам разрешается брать с собой ручную кладь до 10 кг.