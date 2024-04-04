Наземное и авиационное патрулирование лесов в Тюменской области начнется с 5 апреля

Патрулирование лесов будет проводиться в Тюменской области с 5 апреля в связи с введением в регионе пожароопасного сезона.

Помимо введения ограничительных мер, будут проводиться наземное и авиационное патрулирование лесов для обнаружения пожаров. Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства усилит работу по приему, обработке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах.

Будет ужесточен контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах. Возобновятся мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного характера и усиленная профилактическая работа с населением.