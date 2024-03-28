Компания "Россети Тюмень" потратит 22 млн рублей на защиту ЛЭП от птиц

"Россети Тюмень" в 2024 году установят более 5 тысяч птицезащитных устройств на воздушных линиях электропередачи в Тюменской области, Югре и Ямале, на эти цели компания запланировано 22 млн рублей, сообщает пресс-лжуба компании.

Монтаж оборудования позволит не только сохранить популяции птиц, но и снизить риски технологических нарушений в сети.

Установка ПЗУ будет выполнена на 145 высоковольтных линиях электропередачи, проходящих по путям миграции и через основные зоны обитания пернатых. Особое внимание энергетики уделят районам, где встречаются исчезающие и редкие виды – кречет, орлан-белохвост и сапсан. При реализации мероприятий специалисты используют устройства барьерного и антиприсадочного типов. Первые защищают птиц от непосредственного контакта с опасными элементами, вторые препятствуют посадке и гнездованию пернатых.

Установка ПЗУ осуществляется согласно экологической и технической политике "Россети Тюмень". Для сохранения биоразнообразия птиц на территории Тюменского макрорегиона за последние пять лет энергетики смонтировали свыше 18 тысяч специальных устройств на линейных объектах.