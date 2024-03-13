Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей создали в Тюмени

В Тюменской области начал работу проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей, соглашение о сотрудничестве и координации совместных действий по поддержке мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства, подписали гендиректор Инвестагентства Николай Пуртов, руководитель департамента соцразвития Дмитрий Грамотин и председатель тюменского отделения "Деловая Россия" Татьяна Ярославцева.

Николай Пуртов уверен, что проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей будет способствовать развитию диалога между представителями крупного бизнеса Тюменской области и социальными предпринимателями. "По результатам его работы мы сможем вносить предложения по формированию законодательной инициативы на федеральном уровне", - подчеркнул Пуртов.

Проектный офис создан по поручению губернатора в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата Тюменской области. В регионе зарегистрировано 113 социальных предпринимателей. В прошлом году 41 из них получил грант, общая сумма составила почти 20 млн рублей.

Желающие стать социальными предпринимателями или участвовать в конкурсе грантов могут обратиться в Центр "Мой бизнес" по телефону: +7(3452) 49-99-44, доб. 242. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".