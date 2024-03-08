В Тюменской области 12 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

12 апреля в регионе состоится первый этап ярмарки - "Работа России. Время возможностей", состоится 12 апреля, консультанты помогут соискателям спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами", - сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Посетителям ярмарки расскажут, как повысить профессиональные компетенции, а также о поддержке со стороны государства при трудоустройстве. Участники смогут пройти собеседование прямо на площадке.

Ярмарка пройдет при участии всех территориальных отделений Кадрового центра "Работа России".

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства — 28 июня.