В Тюменской области 12 апреля пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

15:30 07 марта 2024
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12 апреля в регионе состоится первый этап ярмарки - "Работа России. Время возможностей",  состоится 12 апреля, консультанты помогут соискателям спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации.

"Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами", - сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Посетителям ярмарки расскажут, как повысить профессиональные компетенции, а также о поддержке со стороны государства при трудоустройстве.  Участники смогут пройти собеседование прямо на площадке.

Ярмарка пройдет при участии всех территориальных отделений Кадрового центра "Работа России".

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства — 28 июня.

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