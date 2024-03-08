В Тюменской области проверили защищенность ключевых объектов связи

В Тюменской области с 1 по 6 марта 2024 года были проведены тренировки по антитеррористической защищенности значимых объектов связи. Участие в них приняли представители Роскомнадзора, МЧС России по Тюменской области, а также ключевые операторы связи.

"Значимость объекта инфраструктуры связи определяется количеством абонентов, которым может быть приостановлено оказание услуг связи по причине тех или иных террористических действий на объекте. По результатам тренировок не выявлено уязвимостей. Все объекты связи защищены в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Роскомнадзора", - сообщает департамент информатизации ТО.