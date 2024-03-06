Местные производители пообещали специальные цены на товары для ярмарки "Тюменской весны"

Фото - "Тюменская область сегодня", https://t.me/operativnyishtabtyumen

Продукция местных производителей по специальной цене будет представлена на "Тюменской весне. Всей семьей". Гости продовольственной ярмарки смогут приобрести свежие мясо, рыбу, яйца, птицу, мед, выпечку, полуфабрикаты и многое другое, сообщает информцентр правительства ТО.

Продовольственная ярмарка в регионе пройдет 16 и 17 марта. В областном центре продукция местных производителей будет представлена на 80 площадках, на 15 из них пройдет гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!" Торговые ряды будут работать с 9:00 до 18:00.