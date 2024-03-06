Лучших специалистов учреждений соцобслуживания определили в Тюменской области

Подведены итоги первого областного конкурса среди сотрудников учреждений соцобслуживания "Успех года".

В число победителей вошли 24 специалиста, среди них — представители Областного реабилитационного центра "Родник", Центра обеспечения мер социальной поддержки, Областного центра реабилитации инвалидов, социально-реабилитационных центров Тобольска и Ишима, тобольского Дома детства, Детского психоневрологического интерната (с. Успенка), домов-интернатов и других организаций.

Награды победителям и благодарственные письма участникам конкурса вручил директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин. Он поблагодарил каждого за активную позицию, желание посоревноваться, показать свои профессиональные успехи и достижения и нацеленность на результат.

Участие в конкурсе приняли более 70 специалистов. Лучшие определены в номинациях "Молодой руководитель", "Начинающий профессионал", "Ценный сотрудник" "Лучшее отраслевое решение", "Профессиональное сообщество", "Лучшее цифровое решение", "Наставник года" и специальная номинация "Преданность делу".

В состав конкурсной комиссии вошли представители Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, Тюменского государственного университета и органов власти.