Тюменская область в топ-3 регионов с льготной ипотекой

В Тюменской области с начала действия программы льготной ипотеки (май 2020 года) до 1 января 2024 года зарегистрировано 41 768 сделок - это третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего же по данным Росреестра за период действия программы льготной ипотеки россияне оформили свыше 836 тыс. ипотек.

Большая часть заявлений, касающихся государственной регистрации в связи с реализацией государственной программы льготной ипотеки, приходится на договоры долевого участия в строительстве – 702 360, далее идут договоры купли-продажи – 89 888 и соглашения об уступке права требования – 43 937.

"Программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых ведомством услуг. Доля электронной ипотеки с 2020 года выросла в 9 раз – до 83,5%. Средний срок регистрации составляет 12 часов. Это результат нашей системной работы в интересах людей, которую мы проводим совместно с кредитными организациями, застройщиками и другими профессиональными участниками рынка недвижимости", - сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Наибольшее количество ипотек в рамках программы зарегистрировано в Центральном федеральном округе (221 186), на втором месте – Приволжский федеральный округ (178 542), на третьем – Северо-Западный федеральный округ (140 127), на четвертом – Уральский федеральный округ (98 448), на пятом – Южный федеральный округ (89 661), на шестом – Сибирский федеральный округ (79 677), на седьмом - Северо-Кавказский федеральный округ (16 596), на восьмом – Дальневосточный федеральный округ (11 938).