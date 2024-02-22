В Тюмени впервые проведут конкурс для дизайнеров и архитекторов региона

1 марта в Тюмени впервые будет проведена премия АДАТО, организованная Ассоциацией дизайнеров и архитекторов Тюменской области. Сбор заявок проходит до 25 февраля.

Премия АДАТО - это открытый конкурс для профессионалов индустрии: частных архитекторов, дизайнеров, архитектурных и дизайн-бюро. В конкурсе могут принять участие как проекты с 3D визуализацией, так и полностью реализованные работы.

"Создание первой отраслевой премии для дизайнеров и архитекторов в Тюмени стало не просто задачей, а неотъемлемой частью миссии нашей Ассоциации. Премия АДАТО — это возможность для профессионалов проявить себя, а для общества увидеть и признать их талант. Мы стремимся выявить и отметить лучших отраслевых профессионалов Тюмени, чтобы они стали источником вдохновения и роста для всей отрасли. Эта награда — не просто момент признания, это наше обещание развивать талант, определять стандарты и создавать наследие дизайнерских и архитектурных инноваций в регионе и на национальной арене", — отметила организатор премии АДАТО Елена Калинина.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе заявленные проекты оценит общественное жюри. Второй этап пройдет в очном формате 1 марта, где победителя в каждой номинации голосованием определит экспертное жюри. В числе экспертов заявлены:

Артем Павлюченко – глава управы Центрального округа г. Тюмени

Андрей Табанаков – заслуженный архитектор РФ, советник РААСН, обладатель медали "За высокий профессионализм в архитектуре" и "За заслуги в строительстве"

Алексей Краев – генеральный директор "Тюменского агентства развития креативных индустрий", общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению "Городское развитие"

Елена Мальцева – архитектор "Тюменского агентства развития креативных индустрий"

Анна Каплун – руководитель дизайн-бюро Kaplun&Osipov, член Союза Дизайнеров России

Евгени Киселева – искусствовед, преподаватель, лектор

Светлана Черноусова – руководитель SVHOUSE, член Союза Архитекторов России, член Союза Дизайнеров России

Мария Чудинова – руководитель дизайн-студии Maria-Art, член Союза Дизайнеров России

Дизайнерам и архитекторам предлагают принять участие в следующих номинациях:

Интерьер жилого пространства квартир до 100 м2

Интерьер жилого пространства квартир более 100 м2

Интерьер коммерческого пространства

Новаторские решения

Интерьер загородного дома

Специальная номинация "Искусство в интерьере"

Специальная номинация "Классический интерьер".